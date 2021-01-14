Каждый десятый работник Самарской области в среднем обедает меньше 15 минут

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области, чтобы узнать, сколько времени в течение рабочего дня у них занимает общение с коллегами и обеденный перерыв.

Каждый третий респондент области утверждает, что в течение типичного рабочего дня тратит непосредственно на работу от 91% до 100% времени. Ещё 26% заявляют, что доля времени на работу у них — 81%–90%. Женщины чаще выбирали более высокие значения, чем мужчины, т.е. они тратят на работу в течение дня больше времени: 51% женщин выбрали значения больше 81%, а среди мужчина таких лишь 40%. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные соискатели.

Треть работников Самарской области заявили, что тратят на общение с коллегами 20% времени от рабочего дня или меньше. Выше всего доля таких респондентов заняты в научно-образовательной и банковской сферах (50% и 48% соответственно). А вот 2% опрошенных тратят на общение с коллегами почти всё своё рабочее время (91%–100%). Каждый десятый работник Самарской области тратит на это от 41%-50% времени.

Стоит отметить, что каждый десятый работник области в среднем обедает меньше 15 минут. Самая высокая доля таких респондентов — в туристической и медицинской сферах. Половина респондентов Самарской области тратит на это 15-30 минут, а 32% - 30-60 минут.