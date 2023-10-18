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Каждый четвертый житель Самарской области считает, что ему несложно найти работу

18 октября 2023 10:00
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Каждый четвертый житель Самарской области считает, что ему несложно найти работу

Массовое исследование, проведенное среди жителей Самарской области, показывает: в III квартале 2023 года выросла доля тех соискателей, кому несложно найти работу. Чаще других об этом говорят представители розничной торговли, продаж и обслуживания, сферы строительства.

В III квартале 2023 года 25% соискателей из Самарской области заявили, что найти работу в их профессиональной сфере стало легче. По сравнению с серединой года этот показатель вырос на 4%. При этом число опрошенных, которые считают, что найти работу трудно, снизился с 72% до 65%.

Легче остальных, по мнению соискателей, найти работу сотрудникам розничной торговли (39% ответов), продаж и обслуживания клиентов и строительства (по 35% ответов), туризма и гостеприимства, а также автомобильного бизнеса (по 30% ответов). Чаще других о сложностях с поиском работы говорят представители таких сфер, как «Добыча сырья» (83%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (81%), «Информационные технологии» (77%), «Юристы» и «Высший менеджмент» (по 75% ответов).

В разрезе возрастов сложности с поиском чаще отмечают соискатели от 25 до 34 лет (71%), реже остальных — несовершеннолетние респонденты (48% ответов). Причем в разрезе всех возрастов доля тех, кому стало легче искать работу, выросла по сравнению с серединой года.

«Мы видим, что дефицит кадров на рынке труда усиливается. Особенно востребованы и дефицитны специалисты таких сфер, как продажи и обслуживание, розничная торговля, строительство, транспорт, производство, рабочий персонал. Спрос на персонал у бизнеса, а следовательно, и конкуренция за людей повышается, соискателям становится легче найти работу в этих сферах. Но остаются и сферы, где соискателей больше, чем потребность компаний в сотрудниках, в таких сферах конкуренция за рабочие места выше и работу найти сложнее», — комментирует Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье. 

Теги: Опрос

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