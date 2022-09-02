каждый четвертый владелец собаки в Самаре мечтает брать питомца с собой на работу

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Каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники иногда приводили на работу своих кошек и собак, однако каждый третий самарец относится к такой возможности негативно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

По данным SuperJob, сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где условия труда это позволяют. При этом 22% самарцев одобряют такую идею. Напротив, каждый третий (34%) к возможности приводить на работу домашних животных относится отрицательно, а среди тех, кто не держит кошек и собак, таковых еще больше (41%). Свою позицию респонденты чаще всего объясняют неудобством для коллег: «У кого-то может быть астма или аллергия, кто-то побаивается собак, а кто-то не хочет возвращаться домой в шерсти». Нейтрально относится к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе 27% самарцев: с их точки зрения, кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе.



Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (35% против 23% соответственно). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем ниже их терпимость к присутствию четвероногих в рабочем пространстве. Если среди респондентов до 24 лет против идеи приводить на работу кошек и собак выступают 14%, то среди самарцев старше 45 — уже 42%. Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. не хотят встречаться с животными в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты, зарабатывающие менее 30 тыс. руб. (45% против 26%). Тех, кто положительно относится к периодическому «выгулу» хвостатых друзей на работе, заметно больше среди владельцев собак, чем кошек (41% против 32%).



При этом иметь возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца в Самаре хотели бы 13% владельцев кошек и 28% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 6% кошатников и 4% собачников.





Время проведения: 16—22 августа 2022 года