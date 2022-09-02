Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские торговые центры подали иски к Zara на миллионы рублей
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
ГАУ СО «Арена» приглашает на Дни открытых дверей в г.о. Тольятти
Два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
Стартовал прием проектов, претендующих на президентские гранты в 2023 году
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В Октябрьске пьяный мотоциклист врезался в бордюр
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0
EUR 60.28
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый четвертый владелец собаки в Самаре мечтает брать питомца с собой на работу

2 сентября 2022 09:22
162
каждый четвертый владелец собаки в Самаре мечтает брать питомца с собой на работу

Каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники иногда приводили на работу своих кошек и собак, однако каждый третий самарец относится к такой возможности негативно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

По данным SuperJob, сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где условия труда это позволяют. При этом 22% самарцев одобряют такую идею. Напротив, каждый третий (34%) к возможности приводить на работу домашних животных относится отрицательно, а среди тех, кто не держит кошек и собак, таковых еще больше (41%). Свою позицию респонденты чаще всего объясняют неудобством для коллег: «У кого-то может быть астма или аллергия, кто-то побаивается собак, а кто-то не хочет возвращаться домой в шерсти». Нейтрально относится к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе 27% самарцев: с их точки зрения, кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе.

Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (35% против 23% соответственно). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем ниже их терпимость к присутствию четвероногих в рабочем пространстве. Если среди респондентов до 24 лет против идеи приводить на работу кошек и собак выступают 14%, то среди самарцев старше 45 — уже 42%. Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. не хотят встречаться с животными в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты, зарабатывающие менее 30 тыс. руб. (45% против 26%). Тех, кто положительно относится к периодическому «выгулу» хвостатых друзей на работе, заметно больше среди владельцев собак, чем кошек (41% против 32%).

При этом иметь возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца в Самаре хотели бы 13% владельцев кошек и 28% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 6% кошатников и 4% собачников.


Время проведения: 16—22 августа 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
57% жителей Самарской области считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей
01 сентября 2022, 13:09
57% жителей Самарской области считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей
5% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Экономика
290
за последние полгода 42% работающих жителей Самары получили дополнительное образование
01 сентября 2022, 12:33
За последние полгода 42% работающих жителей Самары получили дополнительное образование
В качестве главной причины получения дополнительного образования большинство респондентов в Самаре назвали желание повысить квалификацию. Образование
214
Названы главные тревоги родителей подростков в Самаре
01 сентября 2022, 09:32
Названы главные тревоги родителей подростков в Самаре
Только 1 из 4 родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо. Общество
289
В центре внимания
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
183
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
527
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
477
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
355
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
1063
Весь список