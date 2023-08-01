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Каждый четвертый самарец считает, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 4 недель

1 августа 2023 09:34
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Каждый четвертый самарец считает, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 4 недель

Сегодня в том, что идеальный отдых должен продолжаться больше 4 недель, убежден каждый четвертый. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Лишь 4% самарцев считает, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 16%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели. Каждому пятому (22%) необходимо три недели, а 28% — четыре. В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвертый (25%).

Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению.

Чем выше доход горожан, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца: если среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких 14%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 22%.

Время проведения: 26—31 июля 2023 года

Теги: Опрос

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