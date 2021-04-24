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Прощальное письмо при увольнении писал лишь каждый двадцатый, а вечеринку по случаю ухода с работы устраивал каждый девятый: россияне рассказали о ритуалах, которыми сопровождается процесс увольнения.



Каждый второй россиянин, увольняясь с работы, не пренебрег устным прощанием, причем 40% только им и ограничились. Угощение коллег организовывали 18%. Прощальную вечеринку или поход в бар — 11%. Традицию прощального письма соблюдали 5%. Еще 4% выбрали другие способы прощания с коллективом: например, посещение бани или шашлыки.



Каждый четвертый россиянин, увольняясь, традицию прощания проигнорировал. Причем среди представителей сильного пола тех, кто покидает компанию без лишних слов, на треть больше, чем среди женщин (29 и 19%).



Мужчины, расставаясь с рабочим коллективом, чаще женщин устраивают для коллег поход в бар (12 и 9% соответственно). Женщины же и на словах прощаются чаще (53% против 48% среди мужчин), и угощение для коллег организуют (21 и 15%), и рассылают прощальные письма (8 и 3%).



Увольнение не всегда происходит по воле сотрудника и факт внезапной потери работы может привести к серьезному стрессу. SuperJob разработал план действий после увольнения: всего 6 шагов — и ситуация изменится в вашу пользу.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономического населения страны, имеющие опыт увольнения с работы.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 391

Время проведения: 14—15 апреля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт увольнения с работы

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: pixabay.com