каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель

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Продажи мебели и предметов интерьера для дома в России продолжают расти из года в год. Так, на Авито за последние девять месяцев спрос на них увеличился на 10%, а средние цены снизились на 12%. Аналитики классифайда опросили 10 тысяч россиян и выяснили, как часто и почему они обновляют мебель и когда предпочитают брать товары в этой категории «с рук».

Как часто россияне обновляют домашнюю обстановку и почему

Половина респондентов обновляет интерьер один раз в 2-4 года. Четверть покупает новую мебель каждый год, при этом больше остальных к этому склонна молодежь в возрасте до 24 лет (31%). Самые популярные поводы для покупки мебели — устаревание или поломка (43%), желание освежить интерьер (40%), а также сделать жилище более современным и функциональным (38%). Почти четверть опрошенных этому подталкивают функциональные нужды — рождение детей, нехватка мест хранения. Для только что приобретенного жилья или съемной квартиры мебель выбирают 16% и 6% россиян соответственно.

Ценовые предпочтения и ситуация на рынке

Средняя стоимость в разделе мебели с января по октябрь текущего года уменьшилась на 12%. Заметнее всего цены снизились в категории кроватей, диванов и кресел — на 14%, а наибольший рост средней стоимости пришелся на освещение и кухонные гарнитуры — по 11%. Мягкую мебель и кровати обычно выбирают в ценовом диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей, а на корпусную мебель тратят до 5 тысяч рублей. На кухни россияне готовы потратиться: средний чек на качественный гарнитур начинается от 100 тысяч рублей.

За тот же период наблюдался рост продаж во всех категориях мебели и декора — плюс 10%. Заметнее всего продажи выросли во Владивостоке (+89%), Хабаровске (+24%) и Красноярске (+19%). Заметно чаще стали покупать предметы интерьера и искусства — продажи выросли на 35%, текстиль и ковры — их чаще покупали на 32% и кухонные гарнитуры — рост на 29%. Кроме того, растут продажи в категории компьютерных кресел, а также столов и стульев — по 20%.

В общей сложности более половины россиян (57%) предпочитают доступные варианты мебели приемлемого качества. По цене чуть выше среднего покупают мебель 31% опрошенных, премиум-сегмент выбирают лишь 2% россиян.

«По разным оценкам, 20–25% мебели уже продаются онлайн. На Авито в категории мебели общий оборот товаров практически достиг 100 миллиардов рублей в 2022 году и вырос за год на 50%. В этом году оборот также растет — на 23% за первое полугодие. Цифры покупок онлайн разнятся по категориям: столы и стулья проще купить, не посмотрев в магазине, чем кухни и диваны. Мы прогнозируем, что ближайшее время доля покупок в интернете дойдет до 35% в мебельной категории и дальше будет прирастать, но уже в более спокойном темпе. Однако у этого роста есть потолок - еще долго будет оставаться примерно 20-25% покупателей, которые выбирают мебель только лично и офлайн», — комментирует Илья Адамский, руководитель бизнес-направления «Строительство и мебель» в Avito.

Какие функции по мнению респондентов должна выполнять мебель

Более половины россиян считают, что мебель должна улучшать качество жизни. На это чаще обращает внимание старшее поколение (69%). Молодежь считает, что обстановка должна соответствовать настроению (17%). 32% опрошенных признаются, что при выборе мебели им важно ее удобство для всей семьи, а почти четверть респондентов считают такой вид шопинга проявлением творчества и способом получить удовольствие.

Если говорить о стиле, четверть опрошенных являются сторонниками современного практичного дизайна, а модным тенденциям в интерьере следует каждый десятый россиянин.

На что обращают внимание при покупке

Для 80% россиян ключевую роль при выборе играют внешний вид и удобство. Более половины обращают внимание на соотношение цены и качества. Прочность и долговечность покупок — важный фактор для 47% россиян. Примечательно, что об этом чаще заботятся молодые люди в возрасте 18-24 (55%).

Также половина участников опроса обращает внимание на скидки, акции и специальные предложения. Треть респондентов не торопится переплачивать за бренды и советуется с членами семьи, чтобы приобрести то, что придется всем по душе. Для 28% опрошенных важным фактором является сервис в процессе покупки. А еще 18% обращают внимание на экологичность материалов — в основном такой параметр важен для женщин. Из тех, кто покупает мебель «с рук», 66% делают это ради экономии денег, а 24% — для обустройства временного жилища. Также 37% респондентов готовы рассмотреть б/у вариант, если при покупке новой мебели возникнут сложности.