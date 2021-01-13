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Каждый четвертый россиянин еще раз отметит новый год

13 января 2021 09:36
110
Каждый четвертый россиянин еще раз отметит новый год

Старый новый год собирается отметить каждый четвертый россиянин, однако похоже, традиция уходит в прошлое: за 9 лет число празднующих снизилось в 1,7 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Отметить старый новый год хотят 26% россиян. Судя по комментариям респондентов, чаще всего планируется небольшое чаепитие в семейном кругу. Больше всего тех, кто будет праздновать, — среди россиян старше 45 лет (32%).

59% респондентов не собираются отмечать старый новый год: «Пережиток прошлого»; «Я про него даже забыла».

Судя по результатам аналогичных исследований, традиция отмечать старый новый год теряет популярность. Чаще всего праздновали эту дату в 2012 году (46%). Сегодня же число тех, кто будет отмечать неофициальный праздник, минимально (26%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 398
Время проведения: 10—12 января 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

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11 января 2021  21:29 
Оперативный штаб: в области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией
Участники штаба обсудили развитие эпидситуации в регионе и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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