Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты

100

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как много детей живут в собственных комнатах и как родители относятся к личному пространству ребенка. Оказалось, что почти у половины детей (41%) комната была с рождения, еще у 19% она появилась после пяти лет, а у 13% – только после десяти.

В то же время каждый четвертый (21,7%) ребенок до сих пор растет без собственного пространства: 13,2% делят комнату с братом или сестрой, а 8,5% вовсе не имеют отдельной комнаты.

«Молодые люди активно выражают свою потребность в личном пространстве. Так, согласно нашим данным, каждый четвертый зумер предпочел бы жить с родителями только в классической двухкомнатное или компактной трехкомнатной квартире. А каждый третий и вовсе заявил, что для счастливой жизни с родителями ему необходима просторная квартира от трех комнат», – комментирует пресс-служба Level Group.

Родители согласны с этим мнением: подавляющее большинство из них (79,2%) считают, что у ребенка должно быть личное пространство. Однако на практике выделить отдельную комнату удается не всем: только 23% опрошенных сообщили, что могут себе это позволить.

Особенно остро вопрос собственного уголка для ребенка стоит в семьях с разнополыми детьми: необходимость отдельной комнаты в таких случаях признает почти половина родителей (47%). Среди женщин эта цифра выше – 63% против 57% у мужчин. Ещё 9% родителей разделяют эту позицию, но не могут позволить себе отдельную комнату по финансовым причинам.

И только 20,8% опрошенных считают, что наличие собственной комнаты не обязательное условие, а скорее вопрос возможностей семьи.

«При проектировании семейных квартир мы ориентируемся на потребности разных составов семьи – от пары с ребёнком до многодетных родителей. Оптимальной для семьи с 3-4 детьми считается площадь от 80 до 120 м² и выше – это позволяет выделить отдельную комнату каждому ребенку и сохранить спальню для родителей. Мы закладываем площадь детских комнат от 10 до 13 м², этого достаточно для полноценной детской», – комментирует Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group.