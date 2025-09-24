Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты

24 сентября 2025 13:09
100
Каждый четвертый ребенок в Самаре живет без своей комнаты

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как много детей живут в собственных комнатах и как родители относятся к личному пространству ребенка. Оказалось, что почти у половины детей (41%) комната была с рождения, еще у 19% она появилась после пяти лет, а у 13% – только после десяти.

В то же время каждый четвертый (21,7%) ребенок до сих пор растет без собственного пространства: 13,2% делят комнату с братом или сестрой, а 8,5% вовсе не имеют отдельной комнаты.

«Молодые люди активно выражают свою потребность в личном пространстве. Так, согласно нашим данным, каждый четвертый зумер предпочел бы жить с родителями только в классической двухкомнатное или компактной трехкомнатной квартире. А каждый третий и вовсе заявил, что для счастливой жизни с родителями ему необходима просторная квартира от трех комнат», – комментирует пресс-служба Level Group. 

Родители согласны с этим мнением: подавляющее большинство из них (79,2%) считают, что у ребенка должно быть личное пространство. Однако на практике выделить отдельную комнату удается не всем: только 23% опрошенных сообщили, что могут себе это позволить.  

Особенно остро вопрос собственного уголка для ребенка стоит в семьях с разнополыми детьми: необходимость отдельной комнаты в таких случаях признает почти половина родителей (47%). Среди женщин эта цифра выше – 63% против 57% у мужчин. Ещё 9% родителей разделяют эту позицию, но не могут позволить себе отдельную комнату по финансовым причинам.

И только 20,8% опрошенных считают, что наличие собственной комнаты не обязательное условие, а скорее вопрос возможностей семьи.

«При проектировании семейных квартир мы ориентируемся на потребности разных составов семьи – от пары с ребёнком до многодетных родителей. Оптимальной для семьи с 3-4 детьми считается площадь от 80 до 120 м² и выше – это позволяет выделить отдельную комнату каждому ребенку и сохранить спальню для родителей. Мы закладываем площадь детских комнат от 10 до 13 м², этого достаточно для полноценной детской», – комментирует Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями
24 сентября 2025, 12:38
Россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями
40% россиян применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Общество
96
69% самарцев — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних
24 сентября 2025, 09:44
69% самарцев — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних
Закономерно, что степень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных. Общество
153
59% самарских студентов подрабатывают во время учебного года
24 сентября 2025, 09:26
59% самарских студентов подрабатывают во время учебного года
Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать своё время. Общество
151
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
82
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
187
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
186
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
384
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
380
Весь список