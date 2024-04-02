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Каждому второму самарцу в отпуске важно иметь доступ к Интернету

2 апреля 2024 10:19
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Каждому второму самарцу в отпуске важно иметь доступ к Интернету

Сервис Яндекс Путешествия провел опрос и выяснил, готовы ли самарцы отказаться от Интернета во время отдыха. Оказалось, что большинству жителей Самары (83%) важно иметь доступ в сеть во время отпуска, но при этом почти половина респондентов из Самары (45%) при выборе между Интернетом и путешествием выберут второе.

Почти каждый второй самарец начинает сильно переживать, если в отпуске у него пропадает доступ к Интернету, показал опрос сервиса Яндекс Путешествия. 44% признались, что начинают чувствовать себя некомфортно, если у них пропадает сеть.

Около половины (45%) самарцев хоть и не против отдохнуть от информационного шума, но даже в отпуске им важно читать новости и периодически проверять свои соцсети. Для 32% опрошенных из Самары критически важно иметь доступ к мобильному интернету во время путешествий, чтобы оставаться на связи. 24% хотели бы куда-то ехать и отдохнуть от Интернета и соцсетей, но по разным причинам не могут себе этого позволить. И лишь 7% сообщили, что во время поездок им не нужен Интернет вовсе.

Чаще всего самарцы используют Интернет во время путешествий, чтобы поддерживать связь с близкими (70%), открывать карты местности (56%), читать актуальную информацию о месте отдыха (53%), мониторить новости (44%), развлекаться фильмами или музыкой (33%) и использовать переводчик в случае необходимости (20%). 15% также в отпуске продолжают решать рабочие вопросы дистанционно.

Но несмотря на это, половина опрошенных из Самары (50%) готовы отправиться путешествовать даже если у них не будет доступа к Интернету. Максимальный срок, на который респонденты готовы отказаться от доступа к сети, для 31% составляет около недели, для 24% — от трех до пяти дней, а для 22% — не более двух дней. А вот отказаться от сети на более чем неделю готовы лишь 16%, на месяц и того меньше — 7%.

*Репрезентативный опрос проведен в марте 2024 года среди 1308 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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