Каждому второму россиянину не хватает государственных праздников

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Новый государственный праздник и выходной — 7 апреля, День здорового образа жизни — предлагают учредить члены Общественной палаты. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, хотят ли россияне, чтобы стало больше оплачиваемых выходных дней. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения их всех округов страны.



Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы в России стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Против увеличения количества выходных 29% респондентов: «Здоровый образ жизни должен быть нормой, а не праздником!»



Среди женщин сторонников новых государственных праздников больше, чем среди мужчин (57 и 51% соответственно). Чем старше россияне, тем реже они поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет. Число сторонников введения дополнительных государственных праздников снижается с ростом уровня доходов опрошенных: 64% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 44% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 304

Время проведения: 18—19 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов