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Каждая третья самарчанка хочет сама распорядиться подаренными на 8 марта деньгами

6 марта 2025 12:55
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Каждая третья самарчанка хочет сама распорядиться подаренными на 8 марта деньгами

Женщины, живущие в Самаре, все решительнее выступают за самостоятельность не только в выборе подарков, но и в их покупке. 55% прямо говорят, что хотят получить, а 32% дам мечтают о деньгах, чтобы свободно ими распорядиться. Об этом говорят результаты опроса «АльфаСтрахование» в преддверии Международного женского дня.

Основная причина такой прямолинейности – практичность. 38% участниц опроса подчеркнули, что устали от бесполезных сюрпризов, а каждая четвертая уверена: лучше самой приобрести то, что порадует, чем полагаться на случай.

Одной из ведущих тенденций стал универсальный презент в виде сертификатов. 29% горожанок выбирают подарочные купоны. Чаще всего в связи с последними упоминаются ювелирные и косметические салоны (44% и 35% соответственно), бьюти-магазины (30%), техника (13%).

Помимо этого, самарчанки все чаще делают ставку на подарки с долгосрочной пользой: 17% готовы принять в дар страховку. Предпочтения распределились так: медицинский полис (48%), защита дома (24%) и страхование от серьезных заболеваний (18%).

Сильный пол спокойно воспринимает инициативу женщин в выборе подарков. Так, 70% самарцев заявили, что им комфортнее, когда дама озвучивает конкретное пожелание. Причем 24% честно признались, что придумывание презентов не является их сильной стороной, и они только благодарны за подсказки. Ещё 18% добавили, что склонны откладывать покупку до финального часа, и не прочь доверить выбор второй половине.

Жительницы Самары проявляют внимание и к близким, и к коллегам. 68% не забывают порадовать в праздник мам, бабушек, сестер, дочерей и подруг, тогда как среди мужчин таковых лишь 43%. В офисах дамы тоже впереди: 62% обязательно поздравляют коллег-женщин хотя бы символическим жестом, а вот из мужчин так делают только 30%.

Когда женщины дарят подарки друг другу, чаще всего это купоны на шопинг (40%), средства для ухода за собой (26%) или милые вещицы вроде ароматизированных свечек и травяных сборов (21%).

В опросе приняли участие 1352 человека из разных регионов России.

Теги: Опрос

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