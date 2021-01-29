Каждая десятая компания ввела дресс-код для удаленных сотрудников

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Дресс-код для дистанционных сотрудников чаще всего вводят банки. Каждый десятый работодатель требует соблюдения дресс-кода от удаленных сотрудников, которые общаются по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.



Уже в 10% компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников, которые участвуют в онлайн-встречах с использованием видеосвязи. Как правило, работодатели требуют от дистанционных работников выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе, также допустим стиль casual. Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12% соответственно), реже всего — в IT- и строительных компаниях (по 6%). Предприятия со штатной численностью от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и 7%).



В большинстве же российских компаний (79%) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. Судя по комментариям, работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде и бигуди.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 128

Время проведения: 13—27 января 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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