Каждая четвертая компания в Самаре предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из города.

В Самаре о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 12% предприятий. 11% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия. 8% — практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 7% — ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров.



Полис ДМС предоставляют пенсионерам 5% предприятий, компенсацию медицинских расходов — 4%.



Время проведения: 27 августа — 13 сентября 2024 года