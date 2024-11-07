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Каждая четвертая компания в Самаре предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

7 ноября 2024 10:34
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Каждая четвертая компания в Самаре предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из города.

В Самаре о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 12% предприятий. 11% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия. 8% — практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 7% — ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров.

Полис ДМС предоставляют пенсионерам 5% предприятий, компенсацию медицинских расходов — 4%.
 

Время проведения: 27 августа — 13 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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