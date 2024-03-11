Каток на площади Славы завершает работу 12 марта

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12 марта завершается юбилейный сезон работы катка на площади Славы в Самаре. За пять успешных сезонов место приобрело статус центральной ледовой площадки областной столицы – каток традиционно становится центром зимней сказки с особой атмосферой.

Сезон 2023/2024 не стал исключением: яркая подсветка из светодиодных прожекторов по низу ограждения и 14 световых опор, яркие аппликации, нанесенные на борта катка, эффектные новогодние декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, теплые раздевалки, точки питания, музыкальное сопровождение и 2400 кв. м отличного качества льда – все это привлекло на площадку более 44 тысяч человек. Третий год подряд каток работал в ночном режиме – Новый год гости и жители Самарской области могли встретить на коньках.

К сезону 2024/2025 года организаторы уже готовят новые сюрпризы и интерактивные программы, чтобы все желающие могли наслаждаться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из символов зимней Самары.

Фото: pxhere.com