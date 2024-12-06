Карту жителя Самарской области начали выдавать детям

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Раньше ее можно было оформить с 14 лет, теперь - с 6.

Эта карта - для тех, кто хочет привить своему ребенку самостоятельность и научить его финансовой грамотности: копить, планировать и контролировать карманные расходы. Ее можно оформить детям от 6 до 14 лет. Карта будет привязана к счету одного из родителей. Так можно вести контроль расходов ребенка и обучать его финансовой грамотности, установить дневной либо месячный лимит по тратам, смотреть, на что именно уходят деньги, пишет Сова.



А для ребенка это удобный финансовый инструмент для управления деньгами. Кроме того, как и взрослая карта жителя, детская включает в себя ключ от домофона, проездной школьника, оплату питания.



Выпуск и обслуживание карты для детей бесплатны. Чтобы ее заказать, родителю нужно предъявить паспорт и СНИЛС, а ребенку – свидетельство о рождении, СНИЛС и фотографию, ее можно сделать на месте.

- Карта жителя – это новый продукт, который мы планируем развивать в партнерстве со школами региона. Мы хотим сделать её не только платежным инструментом, но и пропуском, а также обеспечить возможность оплаты питания и реализации других дополнительных функций. Проект активно развивается: растёт число партнеров, расширяются возможности и инструменты, а также увеличивается аудитория пользователей. С начала массовой эмиссии мы уже выпустили более 230 тысяч карт, - сообщил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков.