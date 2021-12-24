Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года

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Об итогах его реализации в текущем году и развитии в 2022-м рассказали в пресс-центре СОВА руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, заместитель руководителя ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков, управляющий банком ВТБ в Самарской области Максим Папков и первый вице-президент банка «Солидарность» Максим Сойфер.

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в массовую эмиссию в июне 2021 года. За это время универсальный пластик оформили уже около 9 000 человек. Поручение разработать и выпустить Карту жителя Самарской области в своем Послании 3 февраля 2020 года дал Губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты.

– Держатели карты жителя Самарской области с 1 сентября по 31 декабря получают скидку на проезд в общественном транспорте в 8 рублей. Эту акцию мы планируем продлить и на 2022 год. Также в следующем году подключим возможность льготного проезда по карте для пенсионеров, как по социальной карте. Уже в начале года функционал карты пополнится цифровым полисом ОМС, тем самым отпадет необходимость носить в поликлинику бумажный вариант документа. Прорабатываем возможность использования карты жителя в качестве идентификатора при получении электронного рецепта. Кроме того, в 2022 году мы планируем подключить возможность оплаты картой культурных мероприятий с накоплением бонусов, которыми потом можно будет оплачивать последующие билеты, – рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Говоря о преимуществах и особенностях самарского проекта, Максим Карсаков отметил, что Карта жителя Самарской области ни в коем случае не конкурирует с аналогичными проектами других регионов:

– Все карты жителей, которые выпускаются в других субъектах России, – это наши друзья. Мы принимаем успешный опыт по реализации таких проектов. Но особенности у нас, конечно же, есть. Прежде всего, это возможность подать заявление на выпуск Карты жителя Самарской области онлайн – через портал card.samregion.ru. Эта функция заработает уже в начале следующего года, а значит, посещать офис банка можно будет только при выдаче карты. Еще одна особенность – это выбор дизайна карты, который отражает или архитектурный, или географический облик нашего региона. Наличие мобильного приложения карты жителя Самарской области также можно назвать выгодным преимуществом перед другими регионами, – пояснил Максим Карсаков.

Как отметил Максим Папков, вузы могут использовать Карту жителя Самарской области как кампусный проект для пропуска на территорию учебных заведений и зачисления стипендий:

– У наших коллег в других регионах этот проект уже успешно действует. Мы можем реализовать его и у нас, в Самарской области. Удобство и комфорт от этого очевиден. Для предприятий и организаций Карта жителя может быть интересна в качестве зарплатного проекта. В этом случае наш банк начисляет дополнительные бонусы – это пониженные ставки по кредитам, повышенные ставки по вкладам, минимальный первоначальный взнос по ипотеке и многое другое, - рассказал Максим Папков.

Максим Сойфер обратил внимание на безопасность и защищенность Карты жителя Самарской области:

– Наш банк осуществляет все необходимые протоколы безопасности, которые соблюдаются на мировом уровне. В случае утери Карты жителя нужно позвонить в кол-центр банка, сообщить ее номер, достаточно последних четырех цифр, Карта тут же будет заблокирована и в течение двух недель выпущена новая, тоже бесплатно. Потеря персональных данных также сведена к нулю, – отметил Максим Сойфер.

Напомним, для получения карты необходимо обратиться в региональный офис банка – партнера проекта, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир».