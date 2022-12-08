Карта жителя Самарской области дарит подарки!

151

Новогодние праздники – время, когда все без исключения верят в чудеса и волшебство. Команда проекта «Карта жителя Самарской области» решили не ждать чудес от природы, а научиться делать их своими руками!

В связи с этим объявлян розыгрыш новогодних призов от Карты жителя Самарской области!



Для того, чтобы стать участником розыгрыша необходимо:



Подать заявку на выпуск «Карты жителя Самарской области» онлайн на портале Карты жителя или в отделении банка в период с 08.12.2022 по 25.12.2022 включительно



Быть участником группы в ВК «Карта жителя Самарской области»



Написать «участвую» в комментарии под этим постом



Среди участников, выполнивших ВСЕ условия розыгрыша, будут разыграны ценные призы, которые подарят Вам добрые и светлые впечатления. Среди призов будут сертификаты на мастер-классы, а также билеты на мероприятия города!



Победители будут определены с помощью приложения «Рандомайзер» 26.12.2022г.



Обращаем Ваше внимание на то, что участвовать может только тот, кто подаст заявку на выпуск Карты жителя Самарской области с 08.12.2022 по 25.12.2022 включительно.