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Кардиолог указала на важность регулярного измерения давления

29 октября 2024 20:28
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Повышенное АД — лидер среди факторов риска инсульта.

О том, каким образом можно снизить риск развития инсульта, «Известиям» рассказала кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ, д.м.н. Оксана Ротарь.

«Задумайтесь — когда вы последний раз измеряли артериальное давление? В 2023 году при поддержке Российского кардиологического общества была проведена акция «Измерь давление — позаботься о будущем!». Людям в общественных местах измеряли артериальное давление. Из 4613 участников половина с повышенным АД впервые узнала о своей артериальной гипертензии. Многие люди, знавшие о своем диагнозе, у которых при измерении было отмечено повышенное артериальное давление, считали, что у них всё в порядке, так как они себя хорошо чувствуют и называют это артериальное давление рабочим», — сказала кардиолог.

Ротарь указала, что таким пациентам важно не просто принимать таблетки согласно рекомендациям врача, но также необходимо добиваться достижения целевого артериального давления до 120–129/70–79 мм рт. ст. — это та безопасная зона АД, где риск осложнений минимален.

«Одной из важных характеристик артериального давления, связанных с риском инсульта, является вариабельность артериального давления — на языке обывателя это «прыжки» или «скачки» АД, состояние при котором отмечаются значительные колебания артериального давления. «Cкачки» АД, или высокая вариабельность артериального давления, связаны с избыточной жесткостью сосудов, поэтому кардиологи уверены, что для предотвращения опасных осложнений их быть не должно» , — сказала эксперт.

Ротарь добавила, что в последние годы повышенную вариабельность АД называют маркером преждевременного старения. Нестабильность АД может привести не только к инсульту, но и к когнитивным нарушениям и сосудистой деменции, предупредила собеседница издания.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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