«Каникулы с Общественным советом»: более 40 ребят приняли участие в экскурсионной программе по реке Волга

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Во время речной прогулки для юных отдыхающих была организована культурно-познавательная программа.

В эти замечательные летние дни, представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали увлекательное путешествие по реке Волге для детей действующих сотрудников органов внутренних дел Самарской области, сотрудников, погибших или получивших травмы при исполнении служебных обязанностей, детей-инвалидов, а также для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Полицейский Дядя Степа».

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», его участниками стали более 40 ребят со своими родителями.

Одним из главных организаторов выступил представитель Совета Павел Козин, который предоставил комфортабельный теплоход и дал возможность рассмотреть местные достопримечательности. Ребята и их родители с восторгом любовались живописными просторами родной земли, разглядывая яркую и красочную природу обоих берегов Волги.

Заместитель председателя Общественного совета при региональном главке полиции, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин организовал для ребят встречу с профессиональным экскурсоводом, которая сделала поездку еще более интересной, рассказывая об исторических фактах и легендах Поволжья.

Во время прогулки сотрудники полиции проводили познавательные мероприятия: ребята участвовали в различных конкурсах на знание ПДД, мастерили световозвращающие наклейки вместе с инспектором Госавтоинспекции и разгадывали каверзные загадки от сотрудников Музея истории органов внутренних дел Самарской области.

Чтобы досуг прошел не только позитивно, но и информативно, со взрослой категорией отдыхающих пообщалась представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, доцент кафедры социологии и культурологии «Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева» Ирина Логинова, которая затронула тему: как обезопасить себя от кибермошенников. Общественница рассказала присутствующим о дистанционных мошенничествах, которые в основном совершаются посредством IT-технологий, вручив специальные памятки с профилактической информацией.

Продолжилось путешествие юных отдыхающих на суше, в живописном месте на острове Зелененький.

По прибытии на остров представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, президент Федерации ММА России по Самарской области Роман Дидковский организовал для ребят встречу с мастером спорта и чемпионом Европы по кикбоксингу Владимиром Чобаном.

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», спортсмен провел разминку и тренировку с отработкой ударов, защиты, движений и перемещений. Как мальчики, так и девочки, дружно повторяли движения мастера, постигая азы кикбоксинга.

После бодрой зарядки, к спортивным мероприятиям подключились сотрудники отделения по работе с личным составом, которые организовали для ребят подвижные игры и «веселые старты».

Дети радостно проводили время, наслаждаясь отдыхом и приобретая новые знакомства, а ближе к обеду, проголодавшихся ребят и их родителей ждал вкусный обед на палубе корабля.

Отправляясь в обратный путь, дети с восторгом делились впечатлениями, и чуть подуставшие, уже в компании новых друзей, вместе за большим столом рисовали картинки о проведенном дне.

Как отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Евгений Легостаев, очень ценно, когда родители общаются со своими детьми и у них есть прекрасная возможность получить новые эмоции.

Водная прогулка понравилась всем без исключения, а наиболее яркие моменты были запечатлены на фото- и видеокамеру. Дети и родители благодарили общественников и сотрудников полиции за интересную и познавательную экскурсию, доброжелательное отношение и сладкие подарки.