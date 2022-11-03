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Какой будет «Ночь искусств – 2022» в СОУНБ 4 ноября

3 ноября 2022 21:34
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Традиционно это событие посвящено Дню народного единства и проходит под девизом: «Искусство объединяет».

4 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) присоединяется ко Всероссийской акции «Ночь искусств». Традиционно это событие посвящено Дню народного единства и проходит под девизом: «Искусство объединяет». Ведь в его природе не существует границ, а темы – любовь, жизнь и смерть, творец и творчество – вечны, как и само искусство.

С 15:00 часов праздничной пятницы в просторной и светлой галерее «Новое пространство» начнутся мастер-классы, творческие встречи, концерты лучших музыкантов губернии. Как обычно, все друзья галереи и библиотеки без проблем найдут здесь событие по вкусу.

В холле первого этажа (там, где книгообмен) с 15:00 до 16:00 можно прочитать любимые стихи — свои или любимых поэтов, камера профессионального видеографа зафиксирует процесс. Чтецы найдут себя в соцсети «ВКонтакте».

Все желающие смогут присоединиться к акции «Дары русской классики» и принести книги, которые уже прочитали, в дар библиотекам Луганской области. Как обычно, в процессе книгообмена можно будет найти и для себя что-то интересное и, ничего не потратив, стать владельцем хорошего издания.

Гостей библиотеки будут ждать в Центре изучения книжной культуры, там работает выставка «Книги странствий». Можно посмотреть редкие издания XVIII–XX веков, прижизненные публикации всемирно известных путешественников, старинные журналы и карты.

В «Ночь искусств – 2022» мы продолжаем разговор о культурном наследии народов России – о фольклоре, обычаях и ритуалах. Нередко именно они питают искусство, раскрашивая характеры и образы, придавая высказываниям неповторимый колорит.

ПРОГРАММА

15:00 – Мастер-класс по флористике «Народные украшения»

Участники из природных материалов и живых цветов создадут украшения в рустикальном стиле (этно с использованием деталей национальной одежды, орнамента).

Ведущие: преподаватель Самарского многопрофильного колледжа им. В.В. Бартенева Наталья Леонидовна Курбатова и студенты – Николай Михайлов и Алзира Мушарапова.

16:00 – Авторский показ выставки «Цветение» живописца, графика и эмальера Дины Богусоновой при участии известного в Самаре искусствоведа Светланы Шатуновой.

17:00 – Творческая встреча с Диной Богусоновой «Искусство эмали»

18:00 – Вокальный концерт «Песни русской Души»

Поет исполнительница славянских песен и романсов, солистка ансамбля «Чаровницы и добры молодцы»», преподаватель по вокалу, воспитавший победителя конкурса «Серебряный микрофон», лауреатов многих самарских конкурсов, Юлия Русалина.

19:00 – Русский мир балалайки предстанет в авторской программе «Начало» Дмитрия Буцыкова

Потрясающий музыкальный спектакль от выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных, триумфатора культурных программ Зимних Олимпийских игр в Сочи и Всемирного фестиваля «Великая битва при реке Хан Сан До» (Южная Корея), виртуоза русской балалайки, лауреата российских и международных конкурсов Дмитрия Буцыкова.

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