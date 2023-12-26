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Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?

26 декабря 2023 11:34
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Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2023 году?

 С начала этого года органы власти запустили благодаря «Конструктору услуг» в пять раз больше сервисов, чем за весь прошлый год.

 Минцифры запустило сервис «Я в России» для новых регионов страны, жители которых теперь могут получить гражданство, полис ОМС, записаться к врачу, оформить выплаты и пособия, найти работу и много другое.

 На «Госуслугах» теперь возможно подавать документы в военкомат: о постановке на воинский учет, снятии, внесении изменений.

 На портале появился сервис для проверки подлинности паспорта человека перед сделкой с ним.

 Открылась запись к нотариусу. С помощью сервиса можно заранее отправить электронные копии документов.

С помощью мобильного приложения «Госуслуги» пользователь теперь может проверить подлинность товаров в магазинах.

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