Какие изменения ждут водителей с 1 сентября

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За езду на «шипах» летом и на летней резине зимой водителей будут штрафовать на 500 рублей. Профессиональные шоферы смогут проходить предрейсовые медосмотры дистанционно, а у таксистов не получится перерабатывать. Какие еще изменения ждут водителей нынешней осенью, узнала «Парламентская газета».

Штрафы за шипы

За использование летом, то есть в июне, июле и августе, шин с шипами противоскольжения водителя может ждать штраф в 500 рублей. Зимой — в декабре, январе и феврале, — наоборот, нельзя будет ездить на летней резине. Эти нарушения кабмин своим постановлением внес в перечень неисправностей и условий, когда запрещена эксплуатация автомобилей. Изменения вступают в силу 1 сентября.

Использовать машину будет запрещено, если зимние шины установлены не на все четыре колеса. Правило относится к легковым авто и грузовикам весом до 3,5 тонны. Нарушение дорожные инспекторы смогут выявлять визуально, поскольку шины имеют специальную маркировку, и выписывать постановление прямо на дороге. При этом водитель сможет продолжить движение на авто к месту ремонта.

ABS, фары, подтеки

В перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, внесли также неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS), если таковая предусмотрена конструкцией. Поломку будут выявлять на основании индикатора на приборной панели.

Штрафовать будут и за неправильные фары, то есть не предусмотренные конструкцией автомобиля, или использование источников света, не предусмотренных конструкцией фары. Кроме того, запретили использовать мигающие стоп-сигналы — они должны гореть постоянным красным светом.

Перечень неисправностей дополнили подтеками рабочей жидкости гидроусилителя руля и подтеками тормозной жидкости, не связанными с техническим обслуживанием авто. Также эксплуатацию запретили, если рулевое колесо самопроизвольно поворачивается при заведенном двигателе.

Для детей все дороги — бесплатные

Школьные автобусы, а также автобусы, осуществляющие организованную перевозку групп детей, с 1 сентября 2023 года смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Право проезда без взимания платы по платным дорогам сейчас имеют только рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и другой спецтранспорт.

Права можно не менять

Продолжает действовать норма об автоматическом продлении на три года срока водительских прав. Речь идет о документах, срок которых истекает с 1 января 2022 до 31 декабря 2023 года. При автоматическом продлении сам документ менять не нужно — все изменения будут отражены в электронном виде в базе ГИБДД, говорится в разъяснении на портале госуслуг. Решение касается только российских водительских прав и лишь внутри страны.

Дистанционные медосмотры

Профессиональные водители смогут проходить медосмотры дистанционно — без посещения медцентра или личного присутствия врача. Такие нормы предполагает вступающий в силу 1 сентября закон.

Пульс, давление, частоту дыхания шоферов, а также наличие у них паров алкоголя измерят специальные приборы. Система передаст информацию диспетчеру.

Проверять водителей дистанционно будут перед рейсом и после, а также в течение рабочей смены. При этом водитель должен как минимум два раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков. По-прежнему очно должны проходить медосмотры водители, которые перевозят группы детей, опасные грузы и пассажиров между городами, если протяженность маршрута больше 300 километров.

Таксистам запретили вторую смену

Кабмин утвердил правила учета рабочего времени водителей такси, документ вступает в силу 1 сентября, одновременно с новым законом о таксомоторных перевозках. Максимальное время, которое может провести за рулем таксист за сутки, — 12 часов. А при пятидневной рабочей неделе рабочий день не должен превышать восьми часов. Если организовать такой график невозможно, допускается учет времени суммированием часов так, чтобы за месяц их количество не превышало нормы. При этом водитель должен находиться за рулем не больше 10 часов в день. Допускается продление этого срока на два часа для завершения заказа.

Новый закон о такси сделает невозможной для водителей работу по совместительству, когда, закончив смену у одного агрегатора, он уже не сможет открыть приложение другого.

Грузовикам — электронные разрешения

Разрешения на передвижение крупногабаритного транспорта заявители с 1 сентября смогут получать в электронном виде. В законе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности появилась новая статья, регламентирующая работу федеральной государственной информационной системы (ФГИС). Она обеспечит установление пути следования транспорта по маршруту между пунктами отправления и назначения, которые будут указаны в заявлении на выдачу разрешения. Также с ее помощью будут рассчитывать плату в счет возмещения вреда, который этот транспорт причиняет дорогам.

На границу — по расписанию

Для пересечения границ РФ владельцы грузовиков будут резервировать дату и время, такие изменения в закон вступают в силу 1 сентября. Речь идет о большегрузах, используемых для международных автомобильных перевозок через пункты пропуска на госгранице и по трассам, которые к ним ведут.

На подъездах к автомобильным пунктам пропуска должны быть организованы зоны ожидания для стоянки грузовых транспортных средств. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные контейнеры, урны, организовано бесплатное пользование туалетами и водой.

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