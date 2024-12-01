какие изменения ждут трудоустроенных россиян в 2025 году

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В преддверии Нового года Авито Работа подвела итоги 2024 года в области трудового законодательства и выделила основные изменения, которые были приняты в уходящем году. Эксперты собрали 5 главных нововведений, которые могут коснуться большинства работающих россиян в 2025 году. Среди них — двойная индексация пенсии, новый порядок компенсации отгулов, прогрессивная шкала НДФЛ и увеличенные налоговые вычеты.

Минимальный размер оплаты труда

1 января 2025 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России поднимется с 19 242 рублей до 22 440 рублей. Это изменение повлияет на заработные платы, отпускные, командировочные и больничные выплаты. Так, со следующего года зарплата сотрудников, устроенных на полный рабочий день, не может быть меньше 22 440 рублей. Причем в эту сумму не должны входить «северные» надбавки, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты и оплата сверхурочной работы в выходные или праздничные дни. Также бухгалтерам понадобится пересмотреть расчет отпускных, командировочных и больничных, а субъектам МСП — суммы страховых взносов.

Двойная индексация пенсии

С 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. При этом в феврале произойдёт увеличение всей пенсии, а в апреле — только страховой её части, без учёта фиксированной выплаты. Февральское повышение будет зависеть от уровня инфляции предыдущего года. В 2025 году оно ориентировочно составит 4,5%. А в апреле будет индексироваться страховая часть, которая формируется исходя из индивидуального пенсионного коэффициента. На этот раз индексация будет действовать с поправкой на уровень доходов Социального фонда — эта практика возвращается к нам из 2016 года. Эти изменения коснутся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию — по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Социальные пенсии будут проиндексированы однократно в апреле.

Порядок компенсации отгулов

С 1 марта 2025 года неиспользованные отгулы будут компенсировать денежной выплатой при увольнении. Взять отгул за работу в выходной или праздничный день или добавить дополнительный выходной к ближайшему отпуску можно только в течение года. Если сотрудник не воспользовался дополнительными днями отдыха за работу в выходные, то при его увольнении работодатель обязан будет компенсировать отгулы в размере одинарной дневной ставки за каждый неиспользованный день отдыха.

Прогрессивная шкала НДФЛ

С начала следующего года начинает действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ — теперь налог, взимаемый с большинства видов доходов, включая трудовые, составит от 13% до 22% в зависимости от величины дохода. Так, НДФЛ с годового дохода до 2,4 млн рублей составит 13%. С превышения до 5 млн рублей будет взиматься 15%. С дохода до 20 млн рублей в год — 18%, до 50 млн — 20%, а более этой суммы — 22%. Так, если сотрудник зарабатывает 3 млн рублей в год, с 2,4 млн рублей НДФЛ составит 13%, а с оставшихся 600 тысяч рублей — 15%. Аналогично при доходе 6 млн рублей в год с 2,4 млн рублей будет взиматься 13%, с 2,6 млн рублей (промежуток с 2,4 млн до 5 млн) — 15%, а с оставшегося 1 млн рублей — 18%. Важно помнить, что такие же ставки будут применяться к доходам физических лиц-нерезидентов от трудовой деятельности по договору о дистанционной работе.

Налоговые вычеты

В 2025 году увеличатся налоговые вычеты — лимит дохода по стандартному типу с 350 тысяч рублей вырастет до 450 тысяч рублей. Также появится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для тех, кто прошел диспансеризацию и выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием. Помимо прочего, вырастет стандартный вычет на второго и последующих детей, а также лимит доходов, до которого он предоставляется. Так, вычет на второго ребенка вместо 1 400 рублей составит 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего вместо 3 000 рублей — 6 000 рублей. А вычет опекунам, попечителям или приемным родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка-инвалида увеличат с 6 000 до 12 000 рублей.