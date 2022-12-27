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Как жители Самарской области провели 2022 год

27 декабря 2022 09:52
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Как жители Самарской области провели 2022 год

Компания МТС на основе обезличенных данных Big Data и экосистемных сервисов проанализировала, как работали, отдыхали, что покупали и как менялись жители Самарской области в 2022 году.

·       Один из главных трендов года — забота о себе. Жители Самарской области больше занимались спортом и чаще ходили на массаж. По данным МТС Банка, количество транзакций в массажных салонах и SPA выросло на 35%, в фитнес-клубах — на 11%, в центрах активного отдыха — на 55%.

·         Отпуск жители региона все чаще проводили в России: самыми популярными регионами для внутреннего туризма стали Краснодарский край, Москва и Петербург. Выросла и популярность коротких путешествий в формате туров «выходного дня».

·         Жители Самарской области стали больше внимания уделять образованию: число пользователей на образовательных платформах выросло на 21%. Покупать онлайн-курсы стали в 4,7 раза чаще, а расходы на них выросли в 5,6 раза.

·         Онлайн-шопинг в который раз взял верх над офлайн: количество онлайн-платежей в 2022 году выросло на 19%, а покупки на маркетплейсах самарцы совершали в пять раз чаще и тратили на них почти в семь раз больше.

·       В этом году жители губернии еще больше полюбили смотреть сериалы и кино. Объем трафика в онлайн-кинотеатрах вырос на 36%. Количество покупок увеличилось на 32%, а суммарные расходы на кино выросли на четверть. Самым популярным жанром стала драма, следующие по популярности — комедии и триллеры.

·         Самарцы стали в два раза реже покупать компьютерные и мобильные игры и на 40% больше смотреть стримы. Любимых игроков многие поддерживали рублем: количество платежей на стриминговых сервисах в 2022 году выросло на 32%, а их сумма — на 25%.

·         Жители области стали чаще заниматься благотворительностью. Количество переводов в благотворительные фонды выросло на 68% по сравнению с 2021 годом.

·         А еще в 2022 году самарцы стали сильнее надеяться на удачу: на 78% чаще покупать лотерейные билеты и тратить на них на 86% больше.

Теги: Опрос

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