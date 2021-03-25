Как сделать правильный выбор и что необходимо учесть покупая семена овощных или цветочных культур

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Как сделать правильный выбор и что необходимо учесть, отправляясь покупать семена? Ведь от этого зависит величина и качество полученного урожая.

Специалисты Россельхознадзора СО напоминают: прежде чем приобрести семена, узнайте, включен ли данный сорт или гибрид в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской.

Нахождение сорта в Госреестре говорит о том, что он отличается стабильностью и однородностью, дает наибольшие урожаи высокого качества в зоне районирования и обладает ценными хозяйственно важными признаками.

Кроме того, в Реестре отсутствуют генно-инженерно-модифицированные сорта сельскохозяйственных растений, поэтому нахождение в нем того или иного сорта является гарантией того, что он не был выведен методом генной инженерии.

Госреестр ежегодно дополняется и переиздается.

Требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений, к упаковке и маркировке семян, в том числе в находящихся в розничной торговле, установлены Федеральным законом.

Согласно законодательству РФ, малогабаритная тара (пакетик) с семенами, предназначенными для розничной торговли на территории Российской Федерации, должна содержать следующую информацию:

- наименование и адрес организации - производителя или импортера семян (лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян в оборот в Российской Федерации);

- название культуры, сорта семян в соответствии с Государственным реестром;

- обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные качества семян;

- номер партии;

- год урожая семян;

- дата упаковки семян;

- масса (в граммах) или количество (штук) семян.

Допускается нанесение на пакетик дополнительной информации о семенах. Особое внимание при покупке следует уделить внешнему виду, маркировке, информации, содержащейся на упаковке. Внешний вид мешков не должен вызывать сомнения, они должны быть целыми, без признаков намокания и прочих признаков внешнего воздействия на него. На упаковке, где нанесена обязательная информация, не должно быть ложных сведений о сортовой принадлежности семян и их качестве. Приобретать семена и посадочный материал лучше в специализированных, ранее зарекомендовавших себя магазинах.