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Сервис городской мобильности Ситимобил и онлайн-ретейлер Самокат провели исследование среди жителей Самары и выяснили, как самарцы спасаются в аномальную жару.

Как показало совместное исследование Ситимобил и онлайн-ретейлера Самокат, жители Самары спасаются от жары по-разному. Так, в условиях аномальных температур самарцы стали значительно чаще покупать мороженое и охлаждающие напитки: за последнюю неделю спрос на мороженое в Самокате вырос на 4%, а спрос на воду поднялся на 27%. Помимо этого самарцы стали чаще покупать и газированные напитки – спрос увеличился на 9%.

Жаркая погода заставила самарцев осознанно выбрать транспорт для передвижения и отправиться на городские пляжи, согласно внутренним данным Ситимобил. В Самаре спрос на поездки до пляжей вырос на 41% в период с 19 по 23 июня по сравнению с периодом с 12 по 16 июня. Самыми популярными местами для пляжного отдыха в Самаре стали Ульяновский спуск и спуск Маяковского – на них приходится 69% от всех поездок на пляжи города.

Около 12% самарцев передвигается летом исключительно на такси из-за возможности ехать в прохладном салоне, показал опрос Ситимобил. Более чем для половины опрошенных (61%) наличие кондиционера в машине обязательное условие для летних поездок. Восемь из десяти респондентов всегда просят водителя включить кондиционер в жаркую погоду. Только 5% боятся заболеть, поэтому и сейчас предпочитают кондиционерам открытые окна.

Этим летом более трети жителей Самары (46%) пытается уехать на природу, а каждый пятый собирается на отечественные курорты. Более половины опрошенных (35%) продолжают ждать открытия границ с курортными странами, поэтому пока сидят без отпусков.

Каждый третий житель Самары считает такси самым безопасным транспортом в условиях третьей волны пандемии. Например, 66% выбирают такси для летних встреч с друзьями, а 17% скорее поедут на дачу на такси, чем на общественном транспорте. Еще 47% опрошенных уверены, что проще всего соблюдать социальную дистанцию пешком или на самокате. Кстати, в приложении Ситимобил доступны и самокаты — с ними поездки в жаркую погоду на 7% прохладнее.

*В опросе приняло участие 1882 россиян, из них жители Москвы, Самары и других городов