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Как провести нерабочие дни: 10 причин заняться северной (скандинавской) ходьбой.

28 октября 2021 10:05
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Как провести нерабочие дни: 10 причин заняться северной (скандинавской) ходьбой.

Как провести нерабочие дни: 10 причин заняться северной (скандинавской) ходьбой.

  •  занятия не требуют серьезной физической подготовки и сложной экипировки;
  •  нужны только палки и желание заниматься;
  •  освоить технику под силу пожилым людям и детям;
  •  во время тренировок не придется выполнять сложные упражнения;
  •  заниматься можно в любом сквере или парке недалеко от дома;
  •  сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе;
  •  улучшается работа сердца и кровеносных сосудов;
  •  снижается нагрузка на позвоночник и суставы;
  •  укрепляются мышцы и иммунитет;
  •  улучшается настроение.

От этом сообщает Минспорта.

Напомним, до 7 ноября в регионе введены нерабочие дни.

 

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