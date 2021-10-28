Как провести нерабочие дни: 10 причин заняться северной (скандинавской) ходьбой.
- занятия не требуют серьезной физической подготовки и сложной экипировки;
- нужны только палки и желание заниматься;
- освоить технику под силу пожилым людям и детям;
- во время тренировок не придется выполнять сложные упражнения;
- заниматься можно в любом сквере или парке недалеко от дома;
- сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе;
- улучшается работа сердца и кровеносных сосудов;
- снижается нагрузка на позвоночник и суставы;
- укрепляются мышцы и иммунитет;
- улучшается настроение.
От этом сообщает Минспорта.
Напомним, до 7 ноября в регионе введены нерабочие дни.