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Как приготовить блины? Рецепты из разных стран

9 марта 2021 13:15
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Как приготовить блины? Рецепты из разных стран

В ближайшие дни блины в России станут самым популярным блюдом: с 8 по 14 марта — масленичная неделя. Начинка — мед, варенье, творог, икра, фарш, сыр, грибы. Да и сами румяные символы солнца каждый день можно печь по новому рецепту. Как их готовят хозяйки в разных странах, пишет РИА Новости.

Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, их готовят не менее тысячи лет. Название происходит от слова "млин" — изделие "из намеленного", то есть мучное. Готовить их просто и бюджетно. Смешайте яйца, сахар, соль, молоко, добавьте муку, растительное масло и выпекайте на раскаленной сковороде примерно по минуте с каждой стороны. Выбирайте начинку, наливайте чай и наслаждайтесь!

Каждый день на масленичной неделе в России был связан с "блинными" традициями.

  • В понедельник первые изделия клали на слуховое окошко "для умерших родителей" или угощали нищих, чтобы те поминали усопших.
  • Во вторник были смотрины невест: на блины приглашали молодых парней.
  • В среду отведать это блюдо к теще приходил зять.
  • В четверг за гостинцами от дома к дому бегали дети. Начинались праздничные гуляния на Широкую Масленицу.
  • В пятницу уже теща отправлялась в гости к зятю — блины в этот день пекла ее дочь.
  • В субботу к столу приглашали сестру мужа — золовку — на посиделки.
  • В воскресенье все просили прощения у близких, а еще сжигали чучело Масленицы, что символизировало окончание зимы.

А еще Россия считается родиной блинов с припеком. Это когда начинку не заворачивают, а именно запекают в тесте.

Для приготовления нужно развести дрожжи в подогретых сливках и всыпать туда пшеничную и гречневую муку. Через два часа, когда тесто поднимется, в него вмешивают растертые с солью и сахаром желтки и взбитые миксером белки. Полученную смесь ложкой выливают на горячую сковороду, сверху распределяют начинку (это может быть рыба, ветчина, грибы, ягоды, творог, зелень). Потом аккуратно переворачивают блин и жарят до готовности.

Французские блинчики называют крепы (crepes). Начинка — ягоды, мороженое, рыба или мясо.Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте пшеничную, каштановую или гречневую муку и, помешивая, вливайте теплое молоко, а потом — растопленное на слабом огне сливочное масло. Пекут крепы на большой сковороде без ручки — крепнице. Тесто наливают тонким слоем. В результате получаются почти прозрачные "кисейные" блинчики. Перед подачей на стол их посыпают сахарной пудрой, поливают ягодным соусом, шоколадом.

Американские панкейки толще (не менее 0,5 сантиметра), меньше и слаще российских блинов. По форме напоминают оладьи, по вкусу — бисквитный корж. Их всегда готовят на сухой сковороде, а в тесто обязательно вмешивают растопленное сливочное масло.Рецепт простой: взбить яйца с сахаром, добавить сливок, муку и пекарский порошок. Тесту, по консистенции напоминающему сметану, нужно полчаса постоять.Потом выкладывайте его ложкой на сковороду, обжаривайте с двух сторон и подавайте к столу с арахисовым маслом и кленовым сиропом.

А шведы пекут блины из картофеля. И название у них смешное: рагмурки, то есть "волосатые пончики". Белорусы утверждают, что это блюдо очень похоже на их драники, а украинцам оно напоминает деруны.Хозяйки смешивают в миске муку, соль, яйца и молоко. Эту массу взбивают и заливают еще одним стаканом молока. Очищенные картофелины трут на терке и добавляют в тесто. Готовят рагмурки на сливочном масле. Подают с обжаренным беконом и брусничным сиропом.

В Нидерландах пекут необычные блины — паннекокены. Взбивают яйца с гречневой мукой, добавляют молоко, арахисовое масло, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Начинку (яблоки, помидоры, сыр, ветчину, орехи) выкладывают на сковородку и заливают смесью.А еще голландцы иногда выпекают блины в духовке.

В Индии, Малайзии и Сингапуре тонкие хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки пекут на круглой литой чугунной сковороде. Крупы замачивают в воде на шесть часов, а потом измельчают блендером, добавляют соль, сахар и два мелко порезанных красных перца чили. И на 12 часов — в теплое место. Затем четыре ложки смеси распределяют круговыми движениями по горячей сковородке, смазанной маслом.Начинку из картофельного пюре, кумина, кокосовой стружки, имбиря обжаривают пять минут и выкладывают на блин или же заворачивают в него конвертиком. Подают на стол с соусами.

В Египте, Сирии, Ливане готовят пышные толстые маленькие блинчики из дрожжевого теста — катаеф. Хозяйки замачивают в теплой воде дрожжи и сахар, добавляют подогретое молоко, а затем муку и разрыхлитель. Полчаса в тепле — и выпекают на сухой разогретой сковороде, причем только с одной стороны. Потом блины складывают пополам (внутрь необжаренной стороной) и соединяют края до середины. Получается мешочек, который, когда он остынет, заполняют муссами, заварным кремом, взбитыми сливками. На стол подают, посыпав орехами и сахарной пудрой.

В Эфиопии, Сомали, Йемене и Эритрее пекут ынджеры. Это большие, диаметром до метра, рыхлые лепешки в мелкую дырочку. Их готовят из кислой муки богатого микроэлементами африканского злака теф. Для теста в нее добавляют соль и разрыхлитель, газированную воду и немного уксуса, потом перемешивают в кухонном комбайне. Жарят ынджеры как блины, а на стол подают с соусами, пастами, в которые макают кусочки лепешки. Ее используют и как тарелку для салата.

 

 

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