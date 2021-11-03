Как получить доступ ко всем государственным услугам и сервисам в электронном виде

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Для получения полного доступа к электронным государственным услугам нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.

Если Вы ни разу не заходили в личный кабинет на портале, то для получения подтвержденной учетной записи вам необходимо там зарегистрироваться.



Если Вы зарегистрированы на портале «Госуслуги», но статус учетной записи "Упрощенная учетная запись" или "Стандартная", то необходимо подтвердить личность одним из 6 способов.



В Самаре с введением ограничительных мер посещение ряда объектов возможно при предъявлении паспорта и оригинала сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании COVID-19. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — только если диагноз подтверждён документально. Скачать QR-код можно через портал "Госуслуги".

Подтверждение учетной записи на Госуслугах без подтверждения учетной записи смотрите на картинке.