Как изменится график выплат пенсий в ноябре

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В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсий пройдет с изменениями. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишут "Известия".

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«В 2022 году выходными днями в связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Доцент объяснила, что в соответствии с приказом Минтруда России, выплаты пенсий могут производиться досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику в том случае, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями.

Кроме того, она напомнила, что в выходные и праздничные дни и банки, и почтовые отделения не работают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков