Я нашел ошибку
Главные новости:
РФ приостанавливает действие соглашений, а не выходит из них.
Минобороны сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море из-за атак Киева
В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсий пройдет с изменениями.
Как изменится график выплат пенсий в ноябре
Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Принять участие в олимпиаде могут все желающие школьники – ученики 1 - 9 классов.
Школьников российских регионов приглашают к участию в онлайн-олимпиада «Безопасные качественные дороги»
Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
Олег Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства
Женщина пояснила, что спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи».
Жена госпитализированного шахматиста Карпова рассказала, как он получил травму
Белоруссия и РФ планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военных
Ее герои буквально оживают благодаря современным высоким технологиям.
В Самарском историческом музее откроется интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Как изменится график выплат пенсий в ноябре

31 октября 2022 23:39
45
В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсий пройдет с изменениями.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в этом месяце начисление пенсий пройдет с изменениями. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишут "Известия".

Капитал дальнего плавания: 12% россиян хотят накопить к пенсии не меньше 1 млрд рублей

У каких людей больше шансов реализовать планы на достойную старость

«В 2022 году выходными днями в связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Доцент объяснила, что в соответствии с приказом Минтруда России, выплаты пенсий могут производиться досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику в том случае, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями.

Кроме того, она напомнила, что в выходные и праздничные дни и банки, и почтовые отделения не работают.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
316
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
534
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2581
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
662
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
748
Весь список