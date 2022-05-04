Кадастровая палата СО: выездная форма оказания услуг позволяет экономить время граждан и юридических лиц

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Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подводят итоги выездного обслуживания граждан. За первый квартал 2022 года выполнено более 500 выездов с целью приема документов для учетно-регистрационных действий и запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых документов к месту оказания государственных услуг. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года.

«Выездная форма оказания услуг позволяет экономить время граждан и юридических лиц. Важной особенностью выездного обслуживания является проведение учетно-регистрационных действий в сокращенные сроки. Подать документы в рамках выездного приема можно на кадастровый учет и (или) регистрацию прав, исправление технических и реестровых ошибок в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью выездного обслуживания можно подать документы в отношении объектов недвижимости, расположенных на всей территории страны», - рассказала начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Самарской области Тамара Наумова.

За 2021 год в рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты приняли 2959 запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 8559 пакетов документов о государственном кадастровом учете и регистрации прав. 470 пакетов документов, полученных по итогам проведения учетно-регистрационных действий, было доставлено заявителям.

Бесплатно заказать выездной прием документов для оформления недвижимости могут ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп, если они являются собственниками объектов, в отношении которых предоставляется услуга. Заявки на проведение выездного приема и курьерской доставки документов могут подать жители не только г.о. Самара и Тольятти, но других городов и районов области.

Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или получить сведения государственного реестра недвижимости не выходя из дома, гражданам достаточно любым удобным способом (8 (846) 200 50 28, filial@63.kadastr.ru, или лично в офисе по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1) обратиться в Кадастровую палату и оставить заявку. Она будет рассмотрена в кратчайшие сроки, и специалисты учреждения свяжутся с заявителем для уточнения деталей. Все необходимое для приема-выдачи документов оборудование сотрудник Кадастровой палаты привезет с собой. Оплату можно произвести онлайн.

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