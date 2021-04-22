Кадастровая палата проведет горячую линию для жителей Самарской области

28 апреля 2021 года в рамках всероссийской недели консультаций в Самарской области пройдет горячая линия по вопросам сделок купли-продажи недвижимости. Эксперт Кадастровой палаты по Самарской области поможет разобраться гражданам с вопросами о различных сделках с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.
Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.
28 апреля с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (846) 277-75-25 специалист ответит на вопросы:
Как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости?
Как происходит оформление регистрации прав собственности?
Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции?
Как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости?
Как использовать материнский капитал?
Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии?
Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи?