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Кадастровая палата проведет горячую линию для жителей Самарской области

22 апреля 2021 10:44
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Кадастровая палата проведет горячую линию для жителей Самарской области

28 апреля 2021 года в рамках всероссийской недели консультаций в Самарской области пройдет горячая линия по вопросам сделок купли-продажи недвижимости.  Эксперт Кадастровой палаты по Самарской области поможет разобраться гражданам с вопросами о различных сделках с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.

Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

28 апреля с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (846) 277-75-25 специалист ответит на вопросы:

  • Как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости?

  • Как происходит оформление регистрации прав собственности?

  • Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции?

  • Как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости?

  • Как использовать материнский капитал? 

  • Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии? 

  • Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи? 

 

Теги: горячая линия кадастровая палата недвижимость

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