Кадастровая палата проведет горячую линию для жителей Самарской области

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28 апреля 2021 года в рамках всероссийской недели консультаций в Самарской области пройдет горячая линия по вопросам сделок купли-продажи недвижимости. Эксперт Кадастровой палаты по Самарской области поможет разобраться гражданам с вопросами о различных сделках с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.

Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

28 апреля с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (846) 277-75-25 специалист ответит на вопросы: