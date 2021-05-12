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Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»

12 мая 2021 10:18
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Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»

Согласно данным федеральной статистики количество реестровых дел, формируемых на бумажном носителе, составляет примерно 11 млн. в год. Всего требуется перевести в электронный вид еще 49%  находящихся на хранении дел. В архиве Кадастровой палаты по Самарской области требуют оцифровки около 30% от общего количества дел.

График оцифровки архивов по проекту «Стоп-бумага» предполагает, что работа по сканированию документов Кадастровой палаты по Самарской области должна быть завершена к концу 2023 года. 

Сегодня практически каждое подразделение Кадастровой палаты по Самарской области привлечено к проведению работ по сканированию. При сохранении сегодняшних темпов производительности поставленная задача по переводу реестровых дел в электронную форму будет выполнена. Это позволит не только освободить значительные площади от бумажной документации, но и усовершенствовать процедуру предоставления госуслуг в сфере постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности объектов недвижимости.

«Проект «Стоп-бумага» предполагает также и законодательные изменения. Предлагаемые Росреестром доработки нормативных правовых актов направлены на то, что уже в 2024 году ни одно дело не будет формироваться в бумажном виде. Оцифровка архивов  - важная часть нашей работы, напрямую влияющая на скорость и качество оказания услуг», - прокомментировал директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков. 

Теги: кадастровая палата

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