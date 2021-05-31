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1 июня 2021 года в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» Кадастровая палата по Самарской области проведет горячую линию по вопросам имущественных прав несовершеннолетних.

В Международный день защиты детей самарцы смогут узнать о том, как оформить недвижимость в собственность несовершеннолетнего, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учёта и кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего. Также по телефону горячей линии бесплатно эксперты подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены.

В Кадастровой палате по Самарской области консультацию в День защиты детей можно получить с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (846) 277-75-25.