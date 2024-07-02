Качество связи в Центрах обслуживания на «Солидарность Самара Арена» будет улучшено

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Работа временных МФЦ на прилегающей территории к стадиону «Солидарность Самара Арена» продолжится как минимум до конца текущего года в связи с проведением матчей российской Премьер-Лиги по футболу. Для наибольшего комфорта посетителей спортивных мероприятий ведется работа по улучшению качества сотовой связи и доступа в Интернет в таких центрах.

Ранее, в 2022-2023 годах, департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с ПАО «Ростелеком» обеспечил Многофункциональные Центры обслуживания на территории, прилегающей к стадиону, телефонной связью и доступом в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с.



Временные МФЦ при стадионе «Солидарность Самара Арена» – проект, запущенный в 2022 году, который дает возможность каждому посетителю оперативно получить карту болельщика. «Для повышения качества услуги важно постоянное поддержание высокого качества связи на данном участке. Кроме того, это экономически выгоднее, чем обеспечивать МФЦ связью и Интернетом только в дни проведения футбольных матчей», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков.

Оформление Карты болельщика в России стартовало в июле 2022 года. Самарская область стала одним из пяти регионов, где это новшество ввели в числе первых. Карта болельщика позволяет: покупать билеты и абонементы на матчи; проходить на территорию стадиона.



Этот документ необходим всем футбольным фанатам, которые планируют посещать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и матчи Кубка России.

Для получения Карты болельщика необходимо заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. После того, как придет уведомление, нужно подтвердить личность. Сделать это можно во в офисах МФЦ. Сотрудники центров проверят правильность заполнения заявления, сверят фотографию и подтвердят личность владельца Карты. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка.