Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты

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Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров", - говорится в распоряжении.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты "Яндекса", категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети" представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены антивирус Касперского, офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир".

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko и др.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС