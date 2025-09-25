Я нашел ошибку
Главные новости:
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика.
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

25 сентября 2025 09:10
67
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Так, в 2026 году, как и в предыдущем, россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется, что позволяет без спешки планировать график отпусков и равномерно распределять рабочую нагрузку, без неожиданных переработок, пишет КП.ру.

«Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — пояснил глава Министерства труда Антон Котяков.

Кроме этого, новогодние каникулы в 2026 году пройдут по следующему графику: официальные праздники — с 1 по 6 и 8 января, 7 января — Рождество. Благодаря переносу выходного с субботы 3 января, отдых продолжится 9 января, а затем плавно перейдет в обычные выходные 10 и 11 января.

Далее россиян ждут майские праздники, отдых в которые разбит на два отрезка. Накануне каждого из них, 30 апреля и 8 мая, рабочий день будет сокращенным.

Так, в мае 2026 года предусмотрены два периода отдыха: с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда + стандартные выходные) и с 9 по 11 мая (День Победы 9 мая и дополнительные выходные 10-11 мая).

К тому же, благодаря календарю 2026 года праздник 23 февраля подарит россиянам три выходных дня подряд (с 21 по 23 февраля), поскольку он выпадает на понедельник. А 8 марта, приходящееся на воскресенье, позволит продлить отдых до понедельника, 9 марта.

Также в 2026 году россиян ждет длинный выходной на День народного единства: 4 ноября — выходной, а 3 ноября — сокращенный рабочий день.

Уточняется, что региональные власти могут вводить дополнительные нерабочие праздничные дни, поэтому производственный календарь субъекта РФ иногда отличается от федерального. Эти решения закрепляются местными нормативными актами.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025, 21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в... Общество
305
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025, 13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». Общество
1179
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их... Политика
1041
В центре внимания
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
64
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
312
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
328
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
292
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
334
Весь список