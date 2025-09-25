Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

67

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Так, в 2026 году, как и в предыдущем, россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется, что позволяет без спешки планировать график отпусков и равномерно распределять рабочую нагрузку, без неожиданных переработок, пишет КП.ру.

«Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — пояснил глава Министерства труда Антон Котяков.

Кроме этого, новогодние каникулы в 2026 году пройдут по следующему графику: официальные праздники — с 1 по 6 и 8 января, 7 января — Рождество. Благодаря переносу выходного с субботы 3 января, отдых продолжится 9 января, а затем плавно перейдет в обычные выходные 10 и 11 января.

Далее россиян ждут майские праздники, отдых в которые разбит на два отрезка. Накануне каждого из них, 30 апреля и 8 мая, рабочий день будет сокращенным.

Так, в мае 2026 года предусмотрены два периода отдыха: с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда + стандартные выходные) и с 9 по 11 мая (День Победы 9 мая и дополнительные выходные 10-11 мая).

К тому же, благодаря календарю 2026 года праздник 23 февраля подарит россиянам три выходных дня подряд (с 21 по 23 февраля), поскольку он выпадает на понедельник. А 8 марта, приходящееся на воскресенье, позволит продлить отдых до понедельника, 9 марта.

Также в 2026 году россиян ждет длинный выходной на День народного единства: 4 ноября — выходной, а 3 ноября — сокращенный рабочий день.

Уточняется, что региональные власти могут вводить дополнительные нерабочие праздничные дни, поэтому производственный календарь субъекта РФ иногда отличается от федерального. Эти решения закрепляются местными нормативными актами.