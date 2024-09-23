Кабмин поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

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Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий административное наказание за пропаганду движения чайлдфри (отказа от деторождения), следует из отзыва кабмина.

Изменения предлагают внести в КоАП РФ. Привлекать к ответственности планируют по аналогии с законом о продвижении нетрадиционных отношений и смены пола.

"Концепция документа, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей …, заслуживает внимания. Правительство РФ поддерживает законопроект ко второму чтению при условии учета замечания", – говорится в справке, имеющейся в распоряжении агентства ТАСС.

Напомним, сейчас за пропаганду нетрадиционных отношений, а также смену пола предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для фирм или приостановление их деятельности на 90 суток. При этом если нетрадиционные ценности продвигаются через СМИ или интернет, сумма может вырасти до четырех миллионов. Если же пропаганда затрагивает несовершеннолетних, размер штрафа удваивается.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала запрет на усыновление детей-сирот из России гражданами стран, где разрешена смена пола, пишет Смотрим.