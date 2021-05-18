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Кабинеты среди россиян в 3,5 раза популярнее открытых офисов

18 мая 2021 11:36
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Кабинеты среди россиян в 3,5 раза популярнее открытых офисов

Google трансформирует рабочие пространства ради сотрудников, которые возвращаются в офисы с удаленки. На смену open space пришла концепция «командных капсул» — сегментов помещений, отгороженных для отдельных команд. Подобные тенденции, очевидно, окажут влияние и на организацию офисов в России, ведь поклонников open space среди россиян почти в 3,5 раза меньше, чем тех, кто предпочитает кабинетную систему.

При закрытой (или кабинетной) организации офисного пространства наиболее эффективно работают 45% сотрудников. 13% опрошенных предпочли бы работать в открытом офисном пространстве. Каждый четвертый офисный сотрудник (26%) признался, что ему все равно, как организовано офисное пространство: на результаты его работы это не влияет.

Мужчины готовы к работе в open space чаще женщин (15% против 11%). Открытые офисы чуть чаще других предпочитают сотрудники с доходом от 80 тыс. рублей (17%). Молодежи до 24 лет чаще всего все равно, в каком офисе работать (44%). Чем старше респонденты, тем больше они стремятся работать в кабинетах: о своей эффективности в условиях закрытой организации офисного пространства сообщили 22% респондентов в возрасте до 24 лет и 54% россиян старше 45 лет.

По сравнению с 2016 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, количество респондентов, голосующих за open space, снизилось (16% пять лет назад и 13% сейчас), как, впрочем, и число сторонников кабинетной системы (59 и 45% соответственно). В то же время возросло количество сотрудников, которым все равно, как организован офис (18 и 26%) и затруднившихся с ответом (7 и 16%): «Мне, в общем-то, без разницы, но, если честно, я предпочел бы удаленку».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 468
  • Время проведения: 4—11 мая 2021 года
  • Исследуемая совокупность: офисные сотрудники
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: open space офис рабочее пространство

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