к Земле приближается самая яркая комета года

Жители Самарской области смогут проследить за ее полетом своими глазами.

Новую комету Lemmon открыли в январе текущего года. Она стремительно перемещается по космосу и увеличивает яркость, пишет Сова.



Уже 3 октября небесное тело приблизится к Земле настолько, что его можно будет увидеть с помощью бинокля.



А ночью 21 октября Lemmon окажется всего в 90 млн км от планеты. Именно тогда объект получится рассмотреть без специальных приборов, сообщает muksun.fm.



Однако максимальную яркость кометы предсказать очень сложно. Если повезет, то ее будет отчетливо видно даже из центра мегаполиса. Если же нет - лучшей точкой наблюдения станет территория за городом, пишет rostovgazeta.ru.

Фото pxhere.com