Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
К Земле приближается самая яркая комета года

29 сентября 2025 13:09
129
к Земле приближается самая яркая комета года
 

Жители Самарской области смогут проследить за ее полетом своими глазами.

Новую комету Lemmon открыли в январе текущего года. Она стремительно перемещается по космосу и увеличивает яркость, пишет Сова.

Уже 3 октября небесное тело приблизится к Земле настолько, что его можно будет увидеть с помощью бинокля.

А ночью 21 октября Lemmon окажется всего в 90 млн км от планеты. Именно тогда объект получится рассмотреть без специальных приборов, сообщает muksun.fm.

Однако максимальную яркость кометы предсказать очень сложно. Если повезет, то ее будет отчетливо видно даже из центра мегаполиса. Если же нет - лучшей точкой наблюдения станет территория за городом, пишет rostovgazeta.ru.

Фото pxhere.com

