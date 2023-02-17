К юбилею Грушинского фестиваля по поручению Дмитрия Азарова обновят инфраструктуру фестивальной поляны

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16 февраля состоялось совещание по подготовке к проведению юбилейного 50-го Грушинского фестиваля, которое провел Дмитрий Азаров. Главе региона была представлена концепция развития инфраструктуры единого пространства фестивальной поляны на Мастрюковских озерах, а также творческой составляющей юбилейного Грушинского.

«Грушинскому фестивалю в этом году 50 лет. Это совершенно уникальное явление культуры, общественное явление в нашей стране. Знают о нем далеко за пределами нашей области. Конечно, юбилейный фестиваль мы должны провести на самом высоком уровне», — поставил задачу глава региона.

Необходимо создать все условия для поддержки фестиваля, его популяризации и дальнейшего развития. По поручению губернатора была проведена предварительная работа, в первую очередь по вопросу модернизации инфраструктуры самой фестивальной поляны. Важно было учесть не только особый статус территории, но и уже сложившийся образ, восприятие поляны.

«Люди, которые приезжают сюда из года в год, зачастую десятилетиями, имеют свой сложившийся образ и восприятие поляны. Конечно, мы должны к этому бережно отнестись. Можно было бы создать условия, приближенные к городским, но совершенно очевидно, что это не было бы востребовано самыми главными пользователями этой уникальной общественной территории. Это мы тоже должны учитывать в своей работе. Тем не менее, мы обязаны каждый год планомерно создавать условия по более комфортному размещению, пребыванию, повышению доступности фестивальной поляны», — подчеркнул глава региона цели.

Как доложила министр культуры Ирина Калягина, разработан мастер-план развития единого пространства территории Мастрюковских озер – природный парк «Мастрюки» и концепция фирменного стиля парка – с учетом замечаний и уточнений участников рабочей группы. В целом проект подразумевает преобразование территории в течение 5 лет.

В основу концепции развития Мастрюков легли конкурентные преимущества территории — уникальная система озер и наработанная традиция событийности. Мастрюковские озера географически являются частью территории национального парка «Самарская лука», поэтому парк «Мастрюки» как природный объект – это первостепенная составляющая концепции. Кроме того, по задумке он должен воплощать традиции отдыха «за Волгой». «Культура «заволжской» жизни очень ярко выражена на фестивальной поляне. Любой человек, который туда приезжает, погружается в эту жизнь, и из какого бы региона ни был, он становится волжанином на этой территории», — пояснила архитектор проектного бюро «Творческая мастерская» Ирина Фишман.

Графические элементы стиля также отражают природные особенности территории — это плавные, «текучие» линии и формы, в которых закодированы образы поляны и озера. В цветовой гамме стиля также использованы комбинации «природных» цветов.

Проект развития инфраструктуры территории парка учитывает особенности не только Грушинского фестиваля, но и других мероприятий, которые проводятся на этой территории, таких как молодежный форум «iВолга», музыкальный фестиваль «Метафест», фестиваль «Протока». На территории парка важно сформировать инфраструктуру, рассчитанную на использование места круглогодично, а не только во время знаковых событий.

В основе архитектурных решений — сложившаяся в регионе эстетика «заволжских» дач, возводимых на правом берегу и островах Волги. Предполагается создать гостевые центры у въездов и входов на территорию, маркировать маршруты и ключевые зоны оригинальными элементами навигации, выделить зоны для создания арт-объектов, работы художников, творческих групп, обустроить скважины для набора воды и питьевые фонтанчики, обновить детскую зону, спортивную площадку, основные сцены, зоны санузлов и душевых, улучшить зону фудкорта, организовать мультиформатный кемпинг с прачечно-душевым блоком и санузлами, добавить пляжную инфраструктуру.

Кроме традиционной сцены-гитары, планируется создание еще одной – понтонной – сцены, которую можно будет масштабировать, например, для выступлений оркестра или для «Плавучего музея», который будет передвигаться по протоке.

Еще одна интересная задумка – создание понтонных мостов на озере Головное и на протоке с вариантом использования их также как террас, с которых можно наслаждаться видами природы.

Согласно концепции, предполагается, что команда проекта в течение пяти лет также спроектирует и реализует ряд культурных событий, которые будут способствовать повышению культурной и инвестиционной привлекательности места.

Дмитрий Азаров одобрил концепцию развития фестивальной поляны на Мастрюковских озерах и поблагодарил коллег за проведенную работу. Кроме того, глава региона поручил представить концепцию главным героям фестиваля — бардам-исполнителям, чтобы они также внесли свои предложения и коррективы.

Реализация проекта разделена на этапы. В этом году к юбилейному фестивалю авторской песни им. Валерия Грушина – в рамках первого этапа работ — планируется обновить лестницу, которая ведёт от железнодорожной платформы до фестивальной поляны, амфитеатр и понтон. На втором этапе – в последующие годы — планируется создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха жителей и гостей Самарской области.

Архитектурные решения для лестничного спуска на поляну и амфитеатра уже разработаны. Прорабатывается создание торговых павильонов в едином стиле, обновление детской и спортивной площадок. Заявка на выделение средств из резервного фонда учтена. Работы непосредственно на местности предполагается начать в мае, когда сойдет вода.

Напомним, в этом году 50-й юбилейный фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля. Организаторы ожидают, что на Мастрюковские озера в эти дни приедет порядка 50 тысяч человек. Одновременно будет работать 14 концертных площадок, где выступят более сотни приглашенных артистов. «Мы запланировали более двухсот концертных мероприятий, которые будут идти на протяжении всех четырех дней проведения фестиваля. Планируется работа пресс-центра, спортивных и детских площадок, выставок и ярмарок», – рассказала директор всероссийского фестиваля Анна Шарафиева.

Организаторы отметили, что концертная и конкурсная основа многолетнего традиционного фестиваля сохраняется, но будут и современные «фишки». «Ожидается участие мэтров жанра: Александра Городницкого в качестве председателя жюри, Олега Митяева, который возглавляет художественный совет. Будем привлекать и молодых, талантливых, современных авторов-исполнителей», – добавила Анна Шарафиева.

Гала-концерт, как обычно, состоится на главной сцене – плавучей гитаре, трансляция с которой будет вестись на все интернет-площадки фестиваля.

На поляне в этом году появится аллея фестивалей авторского творчества. Истории самых крупных и известных в стране соберут в одном месте, чтобы показать их традиции и особенности. Достойное место займет музей истории Грушинского фестиваля. «Обязательно сделаем акцент на лауреатах всех лет, чего раньше не было, разместим их фотографии, имена. Некоторых из них планируем пригласить в этом году. Кроме того, мы отразим ключевые события в истории, создадим отдельные фотозоны», – отметила руководитель фестиваля. Все планы до конца не раскрываются, чтобы было чем удивить гостей.

«В ближайшее время у нас пройдет Зимний Грушинский фестиваль, у нас также будет возможность посоветоваться по вопросам подготовки к 50-му фестивалю бардовской песни имени Валерия Грушина со звездами бардовской песни», — отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников совещания за качественную отработку вопросов. «Приступаем к реализации намеченного», – резюмировал он.

Фото: пресс-служба правительства СО