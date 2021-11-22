К реконструкции самарского цирка приступят в 2022 году

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В столице губернии в 2022 году планируют начать работы по реконструкции Самарского цирка имени Олега Попова. Об этом сообщил губернатор Самарской области.

«Во время строительства Дворца спорта, часто спрашивали, когда сделаем цирк. В следующем году приступим к реконструкции», отметил Дмитрий Азаров в социальных сетях.

Кроме того, сейчас завершается формирование федерального бюджета на ближайшую трехлетку, в преддверии его принятия глава региона заявил о необходимости поддержать и защитить значимые проекты на территории области.

"Для меня важно было сделать главное – защитить интересы и проекты региона, так как сейчас завершается формирование федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. Уверен, благодаря командной работе наши заявки получат поддержку", - добавил губернатор Самарской области.

Помимо этого, в планах - модернизация Краеведческого музея имени Алабина. Также начнется возведение планетария, строительство третьего пускового комплекса театра юного зрителя "Самарт", а возле стадиона "Самара Арена" продолжат работы по созданию крытого футбольного манежа.

Кроме того, в этом году Самарский цирк по итогам экспертизы исключили из объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Правительства Самарской области, пишет ГТРК Самара.