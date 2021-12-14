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К Международному дню чая музей имени Алабина проведет мероприятия для людей “серебряного возраста”

14 декабря 2021 15:08
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В рамках беседы гости музея познакомятся с историей появления чая в России, проследят его путь от элитного до народного напитка.

Теплая встреча состоится в эту субботу, 18 декабря. Мероприятие будет приурочено к Международному дню чая. Чай в России появился в XVII веке и за несколько столетий стал одним из самых любимых напитков в России. 

В рамках беседы гости музея познакомятся с историей появления чая в России, проследят его путь от элитного до народного напитка.

Посетители узнают, какой чай называли кяхтинским, а какой копорским.  Поговорим почему ценился чай, привезенный в Европу из нашей страны, и какую опасность представляли «чаерезы» для караванов.

Самара второй половины XIX – начала ХХ вв. была динамично развивающимся торговым городом. Здесь были различные чайные, специализированные магазины, где можно было найти самые лучшие сорта чая. Купечество традиционно проводило время за самоваром, распивая душистый напиток, даже сделки заключались во время чаепития. 

Только на этом мероприятии посетители смогут увидеть  предметы из музейных фондов, связанные с темой.

Автор проекта Мысова Елена Сергеевна, завотделом культурно-образовательных программ музея: “Сегодня для старшего поколения существует не так много мест для проведения культурного досуга. Музей нацелен восполнить этот пробел, развивая новые формы клубной работы в социальной сфере, организуя мастер-классы, лекции, просмотр фильмов и тематические экскурсии. В современном мире все большую важность приобретает вопрос вовлечения представителей "серебряного возраста" в активную жизнь, музей берет на себя инициативу стать культурно-досуговым центром и для этой категории граждан, своеобразным клубом, где каждый найдет себе занятие по душе. Успешная социализация людей старшего возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. Многие из участников прошлого года впервые побывали в музее в "серебряном возрасте" и испытали массу эмоций, которые мы с ними разделили, считая это и своим достижением. Музей имени Алабина видит своей задачей не просто предлагать культурные программы, но, как социальный институт, формировать позитивное восприятие "серебряного возраста".  Наше старшее поколение – не объект, а субъект программ, нам важно слышать людей и откликаться на их потребности.”

Данное мероприятие – одно из целой серии. В рамках программы  проведение экскурсий, лекций, мастер-классов, общение с приглашенными гостями. Каждое занятие включает в себя чаепитие.

Программа специально создана для людей старшего возраста, в дружеской и доброй атмосфере рассказывается о музее и истории нашего края. Мы говорим о событиях через призму добра, которым пронизаны занятия. В нашем клубе можно не только познакомиться с занятными историческими фактами, но и с интересными людьми, расширить круг знакомств. 

Занятия проходят каждые 2 недели и приурочены к определенным праздникам.

Ближайшая встреча состоится 18 декабря 2021 года в 11:00. Продолжительность 1.5-2 часа. Цена 150 рублей. Без возрастных ограничений, передает пресс-служба музея.

 

Фото:    пресс-служба музея

 

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