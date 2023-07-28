К Медовому Спасу, который празднуют 14 августа, Роскачество проведет исследование меда.

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По статистике, большинство жителей страны и Самарской области покупают мед у частников, поэтому продукцию на крупнейших российских ярмарках проверят специалисты.

Эксперты ведомства проведут контрольные закупки и испытают отобранные пробы меда на 485 показателей безопасности и качества. Результаты исследования планируется представить к Медовому Спасу.



Также в ведомстве опубликовали "медовую" статистику. Оказалось, 77% жителей страны предпочитают покупать мед на ярмарках, рынках и у частников, а не в магазинах.



71% покупателей считает, что ярмарочный мед качественнее магазинного. При этом 61% опасается, что и ярмарочный мед могут подделывать, пишет Сова.



Покупатели в целом не готовы согласиться с тем, что хороший мед должен быть дорогим. Напротив, 81% потребителей считает, что за дорогим экзотическим медом может скрываться недорогой обычный аналог.