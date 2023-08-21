К концу августа Волга у Самары прогрелась выше нормы

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Метеорологи замерили температуру Волги в нескольких районах. Череда знойных дней дала о себе знать – некоторые участки прогрелись больше обычного.

На Куйбышевском водохранилище температура воды составила 24,2 – 24,7 градуса. В частности, в Тольятти вода прогрелась до 24,2 градуса. Это выше нормы на 2,7 градуса.



20 августа около Самары вода прогрелась до 23 градусов, что на 2,5 градуса выше нормы.

На малых реках области температура воды составляет от 17 до 24,2 градуса.



Вместе с тем жара пошла на спад. Уже сегодня, 21 августа, в регионе станет прохладнее, пройдут кратковременные дожди с грозами, а кое-где даже град, пишет Сова.