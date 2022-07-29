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К испытательному сроку при приеме на работу каждый второй россиянин относится спокойно

29 июля 2022 11:18
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К испытательному сроку при приеме на работу каждый второй россиянин относится спокойно

Большинство россиян испытательный срок на новой работе воспринимают спокойно и с пониманием, лишь у каждого десятого этот период вызывает негативные чувства. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как россияне относятся к испытательному сроку. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

48% россиян воспринимают необходимость пройти испытательный срок при приеме на работу спокойно, 39% относятся к этой ситуации с пониманием. Лишь 10% не нравится проходить испытательный срок при трудоустройстве.

Причем мужчин испытательный срок раздражает чаще, чем женщин (12 и 8% соответственно). А тех, кто не имеет опыта работы на испытательном сроке, — чаще, чем тех, кто такой опыт получил (12 и 9%). Но больше всего противников прохождения испытательного срока — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (14%).

Несмотря на то, что большинство россиян с пониманием и спокойствием относится к испытательному сроку при приеме на работу, увольняться в этот период приходилось почти каждому третьему, и чаще всего это происходило по воле работника, а не нанимателя: «Испытательный срок дается не только сотруднику, но и работодателю».

Увольнение на испытательном сроке — не очень приятная вещь, ведь есть вероятность того, что короткий период работы в трудовой заставит рекрутера сомневаться в вашей надежности. Чтобы не пришлось разочароваться в работе на испытательном сроке, изучите топ-5 вопросов, которые нужно задать работодателю на собеседовании.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 382
  • Время проведения: 27—28 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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