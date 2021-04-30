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К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно

30 апреля 2021 11:49
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К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно

К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно: число сторонников и противников такой меры одинаково. При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, а мужчины — против. 

Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении 4-дневной рабочей недели. В поддержку этой идеи высказались 39% россиян. Главный аргумент сторонников сокращения числа рабочих дней — естественность такого хода событий при развитии технологий, а также возможность достижения желанного для многих баланса между работой и личной жизнью. Ровно столько же опрошенных (39%) высказались против введения 4-дневки: по их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились однозначно оценить идею 22% россиян.

Сторонников введения облегченного режима работы больше среди женщин: 42% против 36% среди мужчин. Идею сокращения рабочей недели активно поддерживает молодежь до 24 лет (43%), меньше всего же сторонников — среди граждан старше 45 лет (31%).

О неотвратимости введения 4-дневной рабочей недели Дмитрий Медведев говорит не впервые. По данным SuperJob, сегодня эту идею поддерживает меньше россиян, чем когда-либо: так, в июне 2019 года число ее сторонников составляло 49%, в октябре 2020-го — 40%, а в феврале 2021-го — 48%. Основные опасения россиян связаны с вероятным падением уровня доходов: «Боюсь, в наших реалиях это повлечет за собой снижение заработной платы».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 386
Время проведения: 28—29 апреля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

Теги: соцопрос четырехдневка

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