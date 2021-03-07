К 8 марта самарчанки получают цветы от Губернатора Дмитрия Азарова

101

Приятный комплимент вручают во всех районах города.

Накануне в обновленном ДК "Октябрь" в посёлке Мехзавод перед концертом ВИА "Синяя птица" всем зрительницам также были вручены цветы от имени Губернатора Самарской области.

Помимо роз, в фойе зрителей ждал приятный сюрприз - показ моды и театрального костюма фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева». В рамках показа были представлены коллекции «Туман» и «Шинель №5» дизайнера Светланы Черкашиной и «Цветы России» Маргариты Бортниковой.

Кульминацией вечера стал концерт ВИА «Синяя птица», посвященный любви и весне. Гости вечера услышали всеми любимые хиты прошлых лет наших знаменитых земляков, такие как: «Ты мне не снишься», «Клен», «Белый теплоход» и многие другие, а также новые песни, сообщает горадминистрация.