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"Известия": в РФ хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

15 апреля 2022 15:46
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Готовы ли банки к таким изменениям.

В России предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительство и ЦБ направил риелторский бизнес, «Известия» ознакомились с письмом.

Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках. Поэтому сохранение условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья. Предполагается, что банки будут проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки. Мера особенно актуальна, поскольку число запросов на продажу ипотечных квартир увеличилось, говорят эксперты. Однако реализация предложения может нести риски для банков, не исключили специалисты.

В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительство РФ и ЦБ направила федеральная компания «Этажи», «Известия» ознакомились с копией письма. Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках.

Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, сказал «Известиям» директор компании Ильдар Хусаинов. При этом банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки, подчеркнуто в обращении.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства. В ЦБ отметили, что рассмотрят инициативу. 

 

Фото из открытых истчников

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