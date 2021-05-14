Изменились правила подачи документов на регистрацию недвижимости

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Изменения, внесенные Росреестром в закон «О государственной регистрации недвижимости», позволят жителям и организациям Самарской области в отдельных случаях регистрировать права на недвижимое имущество без уплаты государственной пошлины и получения усиленной электронной цифровой подписи, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. Таким образом, заявители сэкономят и время, и деньги.

Когда граждане или юридические лица заключают сделку с органом государственной власти или местного самоуправления, представители власти обязаны самостоятельно обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением. В Самарской области чаще всего такие заявления связаны с предоставлением земельных участков (в том числе многодетным семьям), с регистрацией договоров аренды земельных участков и объектов капитального строительства, с регистрацией договоров выкупа земельных участков.

До 30 апреля 2021 года законом было предусмотрено, что вторая сторона сделки – физическое или юридическое лицо – должна была либо приобрести в кадастровой палате усиленную электронно-цифровую подпись (чтобы сразу подписать с органом власти договор, после чего он вместе со всем комплектом документов отправлялся в Росреестр), либо подписанный от руки экземпляр договора в бумажном виде приобщить к комплекту документов через МФЦ.

Весной этого года Росреестр упростил технологию подачи документов, сделав ее максимально удобной для граждан и организаций.

«Теперь орган государственной власти или местного самоуправления самостоятельно удостоверяет договор, делает скан-образ всех необходимых документов и обращается с заявлением о регистрации прав в электронном виде. Таким образом, электронная цифровая подпись гражданина или организации не требуется. Тем более нет необходимости идти и сдавать в МФЦ подписанные от руки экземпляры договора и платить госпошлину. Для получения услуги заявитель приходит в орган власти всего один или два раза. И это очень удобно для жителей и бизнес-сообщества Самарской области», - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В Самарской области большинство муниципальных образований ждали изменений. По новой технологии сразу начали работать районы, которые первыми освоили электронную подачу документов и являются лидерами в этом направлении в нашем регионе. В их числе – Красноярский район и Похвистнево.

«Одна из целей национального проекта «цифровая экономика» в государственном управлении - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным, бесшовным. Создать экосистему, в которой гражданин будет автоматически - в проактивном режиме - получать необходимые ему услуги. Новый закон №120-ФЗ, подписанный 30 апреля 2021 года Президентом РФ Владимиром Путиным, является тому примером. Одно из главных новшеств заключается в том, что теперь орган местного самоуправления может полностью перейти на электронное взаимодействие с Росреестром. Это значительно сокращает время межведомственного взаимодействия и минимизирует бумажный документооборот. Жители, которые обращаются в ОМС за услугами в сфере оборота недвижимости, больше не будут тратить время и силы на обращение в иные структуры, поскольку уполномоченный орган муниципальной власти возьмет эту работу на себя», - комментирует глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов.

«Для органов местного самоуправления это важный шаг по достижению целевых моделей по регистрации прав на объекты недвижимости, а также по популяризации электронных услуг в сфере государственной регистрации прав. А для граждан много удобств: теперь отпадает необходимость тратить бумагу на дополнительные экземпляры правоустанавливающих документов и их копии, записываться на приём в МФЦ, ожидать в очередях, ходить по инстанциям. Достаточно обратиться за услугой в орган местного самоуправления и получить готовый результат там же», - говорит первый заместитель главы городского округа Похвистнево Самарской области Евгений Пензин.